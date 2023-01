Libre Office Calc

Vorweggenommen: ich verwende unter Linux Mint Cinnamon die Libreoffice-Version 7.3.7.2!

Worum gehts? Ich hab mir ein rudimentäres Haushaltsbuch gebastelt, nix Aufregendes.

Einnahmen und Ausgaben

Felder:

Datum; Begriffe (zb. Lebensmittel, Essen, Zeitschriften, Rundfunk, ...)

ich bin tippfaul, bin da auf die Idee gekommen in den Feldern der Begriffe das per Mausklick ausfüllen zu lassen.

Also bin ich gegangen über das Menü Daten -> Gültigkeit -> Reiter Kriterien und hab dort Liste ausgewählt.

Die entsprechenden Begriffe hab ich eingetragen.

Das Hakerl bei leere Zellen zulassen und Auswahlliste anzeigen sind gesetzt.

Links daneben ist die Spalte mit dem Datum. Ganze Spalte ist formatiert mit dem Datum nach der Form TT.MM.JJ

So, ich klicke in die Spalte mit den Begriffen, rechte Maustaste und ich kann bequem per Mausklick unter 10 Begriffen wählen, diese werden dann automatisch in die Zelle eingetragen.

Danach habe ich natürlich links daneben das Datum eingegeben: 02.01.23

Soweit so gut...neuer Tag neues Glück

Ich gebe das Datum ein: Ungültiger Wert...ich mache dies, ich mache jenes...Ungültiger Wert. ich schau 20x..... das richtige Format.

oder ich gebe vorher die Begriffe ein, und geb links danach das Datum ein: Ungültiger Wert.

ich guck nach: Datums Format stimmt. In den Extras unter Optionen änder ich versuchsweise die Berechnungen, entweder30.12.1899(Standard) oder 01.01.1904

Beide Versionen getestet, kaum beim Tabellenblatt angelangt, Datum geändert... wieder: Ungültiger Wert.

Ich lösche das mit dem auswählen per mausklick, mach die liste leer....

und siehe da, das Datum lässt sich wieder ganz normal eintragen!

Ärgerlich.

Was mach ich falsch?