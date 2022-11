Tabulatorabstände immer gleich

Nun ja, ich bin ein Programm am Programmieren, wo ich die Länge eines Textes mit Abständen in Pixeln zählen muss, um zu schauen, ob dieser auf einer A4 Seite Platz hat. Diese Abstände sind regelmässig, damit es besser aussieht für meinen Nutzungszweck. Nun ist es so, dass man bei den normalen Wortabständen nur die Schriftart in Punkten angeben kann. Und ich möchte überprüfen, ob mein Programm die Länge korrekt berechnet, indem ich es in Word überprüfe.