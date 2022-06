OneDrive Zweitkonto entfernen - erscheint nicht

Hallo

Wir haben hier an der Schule Office 365 mit OneDrive-Konto. Nun habe ich testhalber mal mein privates Outlook-Konto als zweites OneDrive-Konto auf dem Gerät eingerichtet. Es gibt zwei Ordner bei meinem User, einmal nur "OneDrive" und einmal "OneDrive - unser Domänenname". Ich habe also 2 Konten verbunden, aber nun kann ich mein privates nicht mehr entfernen bzw. "entknüpfen", da es im Reiter "Konto" bei OneDrive nicht erscheint. Auch in den Systemeinstellungen von Windows wird das Konto nicht angezeigt. Ist das normal? Was kann man tun?

Gruss und Dank

Thomas