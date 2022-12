MSO 2019 lässt sich nicht mehr lizensieren! Alternative??

Erst mal frohe Weihnachten an alle



Hallo Leute,

kurz vor Weihnachten hats mich schon wieder erwischt. Nach der defekten Graka, die mittlerweile getauscht ist, hat defekter Kondensator mein Board außer gefecht gesetzt. Den Kondensator zu tauschen war nicht sonderlich schwer, aber seither gibts immer wieder schwarze Bildschirme, so dass ich dem System nicht mehr so richtig traue.



Also Board und dann auch gleich Prozessor neu. Vorher AMD R5-2600 neu ist ein i12700 LGA1700. Vorher MSI B450, neu Gigabyte B660M mit DDR4 damit ich den "alten Speicher" weiter nutzen kann.



Das nur als Erklärung damit ihr wisst warum das Ganze.



Erst mal mit dem CTWIMAGE Tool versucht die alte Installation auf den neune PC rüber zu kopieren. Trotz anderer Erfahrungen von mir selbst, ließ sich diesmal die "Plattform" nicht auf das neue System übertragen. Also alles neu installieren. W11 war auch flux drauf. Das Erste was ich nach den diversen Updates neu drauf machen wollte war mein Office.

Ja, es ist richtig ganz offiziell ein echtes Office 2019 direkt von Microsoft mit richtigem Lizenzschlüssel und allem drum und dran. Damals, 2019, noch über das HUP von Microsoft möglich für 14€. Und ja, ich bin auch noch in der Firma beschäftigt. Nur hat MS mittlerweile das HUP eingestellt.



Genau diese Version lässt sich zwar noch aktivieren, was auch bestätigt wir, aber es kommt die Meldung dass das Produkt nicht lizensiert ist. !???



Natürlich ließ sich MS über die Weihnachtstage nicht telefonisch kontaktieren. Jeder andere Versuch über Webformulare endet immer mit der Info, dass ich mich an meinen Administrator wenden soll. ???



Also ich hab nun 2 Möglichkeiten:

MS so lange zu nerven bis was geht. Aber das heißt auch so lange hab ich kein funktioneirendes Mailprogramm Mich vom Office verabschieden und wieder auf Thunderbird und ein anderes Office Produkt wechseln.

Im Moment bin ich noch unentschlossen, weil ich 8 Postfächer im Outlook habe und die irgendwie zu TB umziehen müsste. DAS ist eigentlich mein Hauptproblem. Weiß jemand von Euch wie ich das, möglichst automatisch, durchziehen könnte?



Viele Grüße

Ralf