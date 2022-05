Microsoft Teams an Schulen - wie organisieren

Hallo

Im Netz gibt es zwei unterschiedliche Verfechter: Die Einen sagen, man solle pro Klasse / Fach / Jahrgang je 1 Team anlegen, die Anderen sagen, man soll nur ein Team pro Klasse anlegen und darunter Kanäle für die Fächer erstellen. Ich verstehe, dass es wohl sinnvoller ist z. B. an einem am Gymnasium oder allgemein an Schulen mit verschiedenen Lehrkräften für fast jedes Fach, pro Fach ein Team zu erstellen. Aber in der Grundschule, wo nur für einzelne Fächer (z. B. eine Fremdsprache oder Handarbeit) eine andere Lehrperson zuständig ist, dürfte es doch einfacher und übersichtlicher sein, wenn man nur ein Klassenteam anlegt. "Gegner" argumentieren jedoch, dass die Sache mit den Kanälen undurchsichtiger und komplizierter sei für die Schüler/innen. Wie seht ihr das? Was würdet ihr empfehlen?

Gruss und Dank

Thomas