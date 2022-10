Fersehtext wird in geöffnete Excel Datei eingetragen

Ich habe Microsoft 365 auf dem Laptop mit W 11, dem iPhone 12 mit iOS 15.7 und auf dem Desktop mit W10. Fernsehen schaue ich am Coputer. Mein iPad steht ca. 0,5m mit einer geöffneten Excel Datei neben demm Computerbildschirm. Die Tagesschau startet und der in der Tagesschau gesprochene Text wird bruchstückhaft in eine Zelle der geöffneten Excel Datei eingetragen.

Seid etwa 2 Tagen bekomme ich beim Öffnen der Datei auf dem Laptop die Meldung "Datei gelöscht oder Verschoben" Die Kopie der Datei kann bearbeitet werden