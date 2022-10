Excel: Summenprodukt

Liebe Freunde,

ich brauche etwas Hilfe zur Funktion Summenprodukt.

Ich habe in der Spalte A Datumsangaben, die ein Ereignis aktivieren, sobals ein Datum eingetragen wird. Derzeit gehen die Ereignisse bis Zeile 63, derzeit sind 75 möglich.

In der Spalte D gibt es Werte zu diesen Ereignissen. Ich möchte die Werte zusammenzählen, bei denen Das Ereignis mit Datum aktiviert ist, also sozusagen bjs zum letzten Datum in der Tabelle-

Um das zu bewerkstellen habe ich Summenprodukt fenommen. Das funktioniert auch, aber in der Zelle gibt es ein graues Dreieck, Das sagt, es ist etwas nicht in Ordnung.

=SUMMENPRODUKT(($A3:$A75 > 0)*$D3:$D75)