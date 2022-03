Excel (2019) Tabelle - fortlaufende Spalten

Hallo :)

ich habe mal wieder ein kleines Problem. Ich habe mir in Excel eine Tabelle erstellt. Um die Tabelle auf eine DIN A4 Seite zu bekommen, wird Spalte A in Spalte C und E fortgesetzt.

Die gegenüberstehenden Werte dann eben in Spalte B, D und F.

Und natürlich soll das alles in ein Diagramm. Wie bekomme ich das hin. Wie man ein normales Diagramm erstellt ist mir soweit bewusst. Die Formatierung ist zwar dann die nächste Spielerei aber wie bekomme ich es hin, dass Excel versteht:

y-Achse = Spalte A+ Spalte C + Spalte E

x-Achse = Spalte B + Spalte D + Spalte F

Das klitzekleine Bild soll ungefähr zeigen, wie es auszusehen hat :)