OneNote App - wechsel von Zeichnen zu Texteingabe?

Hallo,

ich möchte OneNote nutzen, um bei Besprechungen Notizen auf dem Surface Pro x zu machen.

in der Version App - habe ich die Funktion Lasso ... zeichnen und "zwischenräume" erstellen. allerdings kann ich nicht von Zeichnen auf Texteingabe wechseln. Die Schaltflache Objekt - Text einfügen reagiert nciht. Ich möchte mit einem Stift arbeiten und schreiben, und zwischen Zeichnen und text wechseln können.

In der Browserversion funktioniert es wunderbar. wenn ich auf einen belieben Punkt drücke, öffnet sich ein Textcontainer, ich schreibe per Hand, in dem Container, wird der Text sogleich umgewandelt und lässt sich anschliessend bearbeiten. Mit dem anklicken auf Stift, kann ich zeichnen, und einfach vom Zeichnen wieder zu text wechseln.

Soweit ich es verstehe, kann ich die Browserversion nur nutzen, wenn ich eine Internet verbindug habe, das ist bei meinem arbeitsplatz nicht der fall.

Meine Frage. Wie erhalten ich einen Textcontainer in der OneNote App auf einer seite.

ist es ein Bug, dass die Schaltfläche nciht funktioniert oder ein Feature?

Vielen Dank für die Unterstützung