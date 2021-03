Hallo,

ich habe meinen PC ganz neu aufgesetzt (Neuinstall) Windows 10. Hier mußte ich feststellen, das da irgendwie ein Office 365 installiert ist.

Nun habe ich aber mein MS Office 2016 auch installiert und stelle nun fest, das ich

Excel, Word, Outlook 2 mal sehe, also Excel und Excel1 usw.

Man sieht es in Systemsteuerung unter Programme und Feature und auch in den App Einstellungen.Gleichzeitig erkennt man es noch unter Microsoft Office Prof Plus 2016.

Nun habe ich Excel deinstalliert und auf einmal war alles weg, habe also kein Office mehr.

Was ist hier falsch gelaufen oder was kann ich unternehmen um wieder richtig mit Office zu arbeiten (also mein Office 2016)

Gruß blochi