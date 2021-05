Vielleicht lässt Du das veraltete OpenOffice langsam auf´s Altenteil und installierst die aktuellste Version von LibreOffice.



Vorher kannst Du das Originaldokument vielleicht auch an einem anderen Rechner und/oder einem LO/OOo unter einem anderen OS einmal öffnen, um die Formatierung damit zu prüfen.



Wenn Du dagegen das originale Dokument nicht separat gespeichert hast, sondern dieses durch Speichern überschrieben wurde, hast Du so oder so verloren.



Und dann noch ein anders komischer Ansatz: Die Textfarbe, die Formatierung der Zellen selber oder die Schrift in den Feldern wurde nicht verändert oder durch das OOo 4.1.9 zerbröselt? Für den Anfang setzt Du das Format der Zellen vielleicht einfach auf Standard. Das ist speziell bei Calc gerne mal der Fall analog zu Excel.