„Excel 365 Zellinhalte werden gelöscht wenn andere Zelle gefüllt werden soll“

Wenn in die Zelle "Einnahmen März" geklickt wird werden die Zellen "Einnahmen Januar" und "Einnahmen Februar" sowie "Ausgaben Januar" und "Ausgaben Februar" mit den Monatsssummen für die beiden Monate ausgefüllt.

Das ist ja wohl Quatsch - denn Klicken in März sollte nur die März-Summen aus dem Blatt vom März eintragen - das nehme ich jedenfalls an.

AAAAAber - hattest Du nicht mal das Projekt, dass im aktuellen Monat die Gesamtsumme aus dem aktuellen Jahr angezeigt wird, also die Summe von Januar bis März in dem Fall. Und dann wurden die Summen in den Monate davor gelöscht.

Hast Du vielleicht eine falsche Vorlage erwischt?

In der steht vermutlich an einer Stelle ein kleines Programm oder eine umfangreichere Formel. (Ich weiß jetzt nicht genau im einzelnen, wie das am einfachsten zu lösen ist.)

Makros oder Eigenschaften könnten beim Löschen im Spiel sein - aber ich habe die Datei nicht gesehen und erst Recht nicht geschrieben.

Also der Ordnung halber

1. Suche bitte eine Tabelle, in der alles richtig ist für alle Monate und das Summenblatt 13 wie gewünscht.

2. Mache eine Kopie und lösche eingetragene Werte - also nicht die Summen oder andere Formeln.

Jetzt weißt Du wohl, wie es weiter geht, mit dem Kopieren der eingetragenen Werte aus der bisher für 2021 benutzten EXCEL-Datei.

Also - die EXCEL-Tabelle ist nicht die richtige Vorlage. Zumindest das Blatt 13, denn mit den ersten Monaten ist ja wohl alles in Ordnung.

Eigentlich glaube ich nicht, dass im Blatt 13 nur die von Dir oben angegebenen Formeln stehen

Auf Blatt 13 werden die monatlichen Werte mit dem Eintrag ='Blattname'!Zellenname ZB. ='01_21'!B45

Noch eine Nachfrage: Was für ein Wert steht den auf Blatt 13 für März - Die Summe aus dem Blatt für März oder was anderes, wie z.B. die Summe von den 3 Monaten??

Aber das ist fast egal. Es muss die richtige Vorlage wieder her.