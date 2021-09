„Automatische Übersetzung von Powerpoint-Folien in Teams“

Hallo zusammen,

in der Referentenansicht von MS Teams besteht die Möglichkeit, Powerpointfolien (Office 2016-Version), die mittels „Durchsuchen“ geöffnet wurden, per Teams-Funktion automatisch in andere Sprachen (z.B. ins Englische) übersetzen zu lassen. Für den Referenten sieht das dann klasse aus. Die Teilnehmer sehen aber nichts davon. Gibt es in Teams die Möglichkeit, dass die Teilnehmer die übersetzten Folien auch auf ihrem Rechner in der übersetzten Sprache des Referenten übersetzt sehen? Meine Teilnehmer konnten die bei mir vom Deutschen ins Englische übersetzten Folien nur in Deutsch sehen, nicht in Englisch. Oder besteht die Möglichkeit, dass die Teilnehmer die deutschen Folien an ihrem Rechner selbst übersetzen lassen?

Danke vorab!