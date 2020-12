Hallo,

was mache ich nur falsch?



Ich habe eine Briefvorlage (müsste direkt von den Office Vorlagen Word 2019 sein) die ich für das Schreiben von Briefen nehme.



Was mich immer wieder zur Verzweiflung bringt ist Folgendes:

Ich schreibe z.B. einen Brief und möchte in Zeile sieben ein Wort mittig und fett schreiben.

Markiere ich das betreffende Wort am linken Seitenrand und wähle "MITTIG" rüvken auch zusätzlich mehrere Zeilen, die vor dem betreffenden Wort stehen nach rechts.

Auch wenn ich in der Zeile (z.B.) 8 "Tab" drücke, rückt nicht nur hier der Curser nach rechts, sondern auch mehrere Zeilen die vorher geschrieben wurden.



Was muss ich wo umstellen, dass dies nicht passiert?

Danke.

Grüße

Christine