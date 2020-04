Worauf Werbegeschenke abzielen - Nutzen Sie das Präsent zu Ihrem Vorteil

(Foto: Pixabay)



Schauen Sie sich in Ihren vier Wänden um. Sicherlich finden Sie auch einen Kugelschreiber, eine Packung Gummibärchen, einen Schlüsselanhänger oder ein Feuerzeug, das einen Aufdruck einer Firma präsentiert. Laut einer repräsentativen Umfrage findet sich in fast jedem deutschen Haushalt ein Werbegeschenk.

Dieser Sachverhallt macht deutlich, dass es für Firmen immer schwieriger wird, Neukunden mittels Werbegeschenken zu gewinnen. Sie müssen daher besondere Mühe sowie Zeit in das Erarbeiten eines besonderen Eyecatchers investieren. Doch auch heute kann Ihnen der perfekte Aufmerksamkeitsfänger gelingen, indem Sie sich mit den Wünschen Ihrer potenziellen oder Bestandskunden auseinandersetzen.

Welche Anforderungen stellen Menschen an Werbeartikel?

Welche Anforderungen an Ihre Werbegeschenke gestellt werden, variieren von Zielgruppe zu Zielgruppe. Jedoch sind einige Merkmale allen gemein:

Das Werbegeschenk muss nützlich sein. Die Funktionalität soll bei täglichen Aktivitäten wie dem Anzünden einer Kerze, dem Notieren von wichtigen Erinnerungen oder auch dem Gebrauch des Schlüssels zum Einsatz kommen. Hierbei wünschen sich die Personen vor allem eine einfache Handhabung sowie den praktischen Transport des Werbegeschenkes. Ist das Präsent zu sperrig, kann es nicht zu einem Begleiter durch den Alltag werden. Ebendies ist jedoch wichtig, um eine psychologische Bindung zwischen Kunden und Ihrem Markennamen zu erstellen.



Weiterhin wünschen sich die Zielgruppen ein originelles Werbegeschenk. Achten Sie darauf, stetig neue Bedürfnisse der Kunden anzusprechen. Dies zeigt auf, dass Sie die Wünsche Ihrer Kunden erkennen, respektieren sowie zufriedenstellen möchten. Wer einzigartige Werbegeschenke verteilt, wird zudem schneller wahrgenommen. Das ausgefallene Produkt fällt ins Auge. Die Kunden stellen sich Fragen, möchten wissen, welches Unternehmen eins solch kreatives Präsent verteilt. Die Recherche zu Ihrer Dienstleistung oder Ihren Produkten beginnt.

Im besten Fall ist Ihr Werbegeschenk so originell, dass es als Präsent weiter verschenkt wird.

Wägen Sie ab: Nah am Zeitgeschehen oder langlebig einsetzbar

Bei der Auswahl des passenden Werbegeschenkes werden immer zwei Fronten aufeinandertreffen. Die einen Seite spricht sich für langlebige Werbegeschenkt mit Tradition aus. Seit Jahrzehnten verschenken Unternehmen Feuerzeuge, Taschen sowie Stifte. Die Gegenseite will jedoch nah am Zeitgeschehen sein. Mit kreativen sowie neuartigen Produkten zu begeistern bringt neben zahlreichen Vorteilen auch Nachteile mit sich. Zwar sind Sie durch moderne Werbemittel nah am Zeitgeschehen, was vor allem junge Leute anspricht, jedoch ist die Schnelllebigkeit des Produktes zu hinterfragen. Durch das Aufkommen von innovativen Produkten, setzen Sie sich unter Druck. Denn bereits nach kurzer Zeit ist das Werbegeschenk überholt und muss durch ein noch moderneres Exemplar ersetzt werden.

Eine Idee für kreative Köpfe

Ihr Unternehmen steht für ein starkes Team, dessen Zusammenhalt schwerste Arbeiten ermöglicht? In diesem Fall muss auch das Werbegeschenk Stärke, Kraft sowie Zusammenhalt ausdrücken. Welches Produkt könnte das besser, als ein Supermagnet aus dem www.magnet- shop.net. Supermagnete bestehen aus einer einzigartigen Legierung diverser Metalle. Neben Neodym, kommen hierin Eisen und Bor vor. Die Verbindung sorgt für immense magnetische Anziehungskräfte. Selbst auf eine kleine Fläche bringen diese Magneten eine Zusammenhaltekraft auf, welche von herkömmlichen Magneten nicht erreicht werden. Um das Werbegeschenk zu perfektionieren entschieden Sie sich zunächst für eine Form.

Wünschen Sie einen Scheibenmagnet, Ringmagnete oder lieber Konusmagnete, die wunderbar in der Hand liegen? Anschließend versehen Sie die Magnete mit Ihrem Logo. Innerhalb weniger Betrachtungen sowie Anwendungen des Magneten, prägt sich die massive Kraft in Kombination mit Ihrem Unternehmen beim Kunden ein.