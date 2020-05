Hallo,

habe hier einen Antrag in pdf zum ausfüllen ( mit Zeilen und Spalten ) , möchte diese Antrag in ein Format umwandeln , wo ich diesen dann gleich am PC auch ausfüllen kann .

- habe mal versucht die pdf in word zu konvertieren , aber irgendwie hat es nicht geklappt .... die Zeilen und Spalten waren nicht mit dabei :(

gibt es eine Möglichkeit ?

danke und Gruß