Office Fehlermeldung beim Start

Heute morgen erstmals beim Aufruf einer Office-2016-Anwendung die Meldung erhalten "Office wird aktualisiert. Warten Sie bitte kurz."

Nach dem Warten kam ein Fenster "Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden (0xc0000142). Klicken Sie auf "OK", um die Anwendung zu schließen."



Habe Office daraufhin über appwiz.cpl repariert. Alles lief wieder.



Jetzt, zwei Win-Neustarts später, kommt die Meldung schon wieder.

Nochmal repariert.



Was muss ich tun, dass die Reparatur von Dauer ist?



PS: Lt. appwiz.cpl wurde mein Office am 31.10.2020 installiert. Ich hatte es aber schon vor zwei Jahren installiert (Anm.: Am 28.10. wurde hier zwangsweise das 1. HJ-Win10-Funktions-Update eingespielt.)