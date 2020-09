Office 365 (12 monat kostenlos nutzung) mit Office 2019 Pro + ersetzen

Ich habe vor 12 monat Office 365 kostenlose für 12 monat installiert. Ich habe keine Bank auskünfte angegeben.

Normalerweise sollte diese am 2. September 2020 ablaufen. (hatt sich mit eine Gelben Bar unter die menu leiste in Outlook und Word auch so angekündigt) Ich habe vor 2 Tage mene PC angeschaltet und diese Bar war weg!

Ich habe in meine MS Konto nach geschaut, und die nutzung frisst hat sich bis 4. Oktober 2020 verlängert. Ich möchte Office 2019 Pro + installieren, weil ich möchte nicht für die Office 365 die Abo bezahlen.

Die pst. Dateien für Outlook habe ich gesichert!

Kann mir jemanden helfen, wie ich jetzt vorgehen muss?

VG kesart