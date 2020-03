Excel/VBA Druckmenü

Hallo,

ich (und das Internet) arbeite/n zur Zeit an einem Druckmenü. Im Grunde funktioniert es auch. Ich habe jedoch noch ein Problem mit der Anzahl der Ausdrucke. Und zwar soll über den Wert einer Zelle, die Anzahl der Ausdrucke definiert werden.

Das Modul sieht wie folgt aus:

Option Explicit

Public Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias _

"ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, _

ByVal lpOperation As String, _

ByVal lpFile As String, _

ByVal lpParameters As String, _

ByVal lpDirectory As String, _

ByVal nshowcmd As Long) As Long



Public hWnd As Long

Public Const SW_HIDE = 0 ' Versteckt öffnen

Public Const SW_MAXIMIZE = 3 ' Maximiert öffnen

Public Const SW_MINIMIZE = 6 ' Minimiert öffnen

Public Const SW_NORMAL = 1

Public Const SW_RESTORE = 9

Public Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3

Public Const SW_SHOWMINIMIZED = 2

Public Const SW_SHOWMINNOACTIVE = 7

Public Const SW_SHOWNOACTIVATE = 4

Public Function DateiOeffnen(Aktion As String, Pfad As String, _

Ansicht As Long) As Boolean

Call ShellExecute(hWnd, Aktion, Pfad, "", "", Ansicht)

End Function

Und die jeweiligen Buttons sind wie folgt aufgebaut:

Private Sub Button1_Click()

Dim Pfad As String

Pfad = "Z:\xxx\test.pdf"

DateiOeffnen "print", Pfad, SW_MAXIMIZE

End Sub

Nun dachte ich mir, dass man einfach einen Loop einbauen kann:

Private Sub Mathetest_Click()

Dim Pfad As String

Dim i As Long

For i = Worksheets("2").Cells(1, 1).Value To Worksheets("2").Cells(1, 1).Value

Pfad = "Z:\bae\Druckmenü\Dokumente\Testseite.pdf"

DateiOeffnen "print", Pfad, SW_HIDE

Next i

End Sub

Steht nun eine 2 in der Zelle, öffnet sich Acrobat Reader auch zweimal aber druckt nur einmal die PDF.

Hat vielleicht jemand ein passenden Ratschlag für mein Problem?