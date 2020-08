„Elegante Excel-Lösung gesucht.“

Hallo Gemeinde.

Ich wil Folgendes realisieren, ohne viele WENN-Verschachtelungen zu benutzen.

Ich habe einen Wert X.

In der nächsten Zelle will ich 10% von X abziehen.

Das ist nicht das Problem.

Ich will diese 10% limitieren.

D.h.: Sind die 10% > 100, so soll der Wert 100 sein.

Sind die 10 % < 50, so soll der Wert 50 sein.

Ich habe also nur Zahlen zwischen 50 und 100.

Also:

Wenn Y < 50 dann 50

Wenn y > 100 dann 100

sonst die echten 10%.

ch weiß nicht, ob es in Excel eine Funktion gibt, die das in einem Befehl realisieren kann.

TIA