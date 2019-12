„Software die Diktat mitschreibt“

moiens,

vor etwa 20 jahren war ich als freelancer unterwegs in einem großprojekt zur projektanalyse, und hab etwa 300 point of sales in europa besucht, daten aufgenommen, ausgewertet, und nachher entsprechende berichte und fazit geschrieben.

da ich (bis heute, schande über mein haupt) mit 4 fingern tippe, hatte ich damals ein programm gekauft, ich glaub von ibm für 400 mark, das gesprochenen text aufnehmen und in eine word datei schreiben können sollte.

einfach um schneller die berichtsflut zu erledigen....

was soll ich sagen, richtig funktioniert hat das selbst bei dem stolzen preis nicht....

(hinterher hab ich jemanden der richtig schnell tippen konnte bezahlt dafür....)

gibts da heut was was wirklich funktioniert?

gruezi

tom