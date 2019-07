Probleme mit Word 2019 unter Win 10 / 64 bit

Hallo

Folgende Probleme sind es

bei Win 7 Office 2010 geht alles

Problem 1: Also ich drücke Strg + Pfeiltaste nach rechts oder links, leider geht der Cursor im Word nicth rüber, in den Foren schon

Problem 2: Im Word habe ich die Rechtschreibprüfung F 7 aktiviert, leider geht es nicht dass die Wörter die ich auswähle / Deutsch Österreich / dass die hinzugefügt werden, Wörter hinzufügen ist angegraut

Problem 3: Ich möchte in Word bei der Rechtschreibprüfung wie in Wor 2010 die Option haben bei einem falsch geschriebenen wort einfach alle Wörter zu ändern im ganzen Dokument, also das alle Ändern, gibts aber nicht

Problem 4: Bei der Rechtschreibprüfung hatte ich bei Word 2010 immer viel mehr Wörter zur Auswahl, hier nicht

Problem 5: ich klicke in einem Dokument hin gehe auf Strg H - gebe ich ein Wort ein darunter das neu geschriebene, z.b. mit z.b. ist falch es gehört alles auf z.B. geändert, leider immt er das nicht an die 10 Änderungen sondern da steht 0 Änderungen obwohl alles richtig ist.