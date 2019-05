Ich habe Outlook 2010 auf meinem PC. Dort gibt es einen Ordner "gesendete Elemente" in dem meine gesendeten Mails aufgelistet sind.

Wenn ich mich mit dem FF in das T-Online Mailinterface einlogge und den Button I Gesendet nutze wird angezeigt: "ziehen Sie Nachrichten per Drag und Drop in den Ordner"

Wie kann ich das so ändern dass gesendete Nachrichten auch im T-online Mailinterface zu finden sind?