„Outlook Kalender kopieren von 2010 auf 2019 er System“

Outlook 2010 kann den Kalender in relativ vielen Dateiformaten exportieren, in den folgenden Versionen (ab 2013) ist diese Vielfalt allerdings deutlich reduziert worden, so dass man (auch beim Import) nur noch CSV und PST zur Verfügung hat.

Exportiere den Kalender in Outlook 2010 im PST-Format ("Outlook-Datendatei") und importiere diese dann ins Outlook 2019.

Gruß, mawe2