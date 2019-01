Hallo

Ich will meinen älteren Laptop etwas auffrischen mit ner SSD und Win10. Nun hab ich auf der alten HDD auch office mit drauf (so gekauft, Lenovo) . Kann ich da jetzt raus bekommen was es für ne Version ist (2009?) und bekomme ich den key auch raus um es evtl auf der neuen SSd auch installieren zu können?