Office 365 Warum wird ein mit Word 365 erstelltes Dokument konvertiert?

Ein gestern mit Word 365 erstelltes Dokument wird beim Speichern konvertiert. Die MS- Seite: https://support.office.com/de-de/article/konvertieren-von-dokumenten-in-einem-neueren-format-34ec742e-f0f9-4d95-bbe3-3ee8e30a86fa?NS=WINWORD&Version=90&SysLcid=1031&UiLcid=1031&AppVer=ZWD900&HelpId=185764&ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE sagt u.a.:

Wenn Sie ein Dokument in Word 2016 oder Word 2013 öffnen, befindet es sich in einem der folgenden Modi:

Ich habe das Dokument in Word 365 erstellt und nicht in Word 2016 oder Word 2013 was soll dann die Konvertierung?

Vor dem Umstieg auf Office 365 hatte ich Office 2010 auf dem Rechner.