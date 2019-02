Office 2010 deinstallieren.

Hallo zusammen,

wie kann ich Office 2010 von meinem PC ( WIn 10 ) völlig restlos deinstallieren? Da ich meine Outlook Postfach in Ordnung bringen kann. Wenn ich es über die Systemsteuerung deinstalliere kann ich leider das Outlook Programm nicht komplett von vorne Konfigurieren. Jedes mal sind alle Mails und Einstellungen , wie vor dem löschen, noch da. PSI Datei hab ich abgespeichert, so dass ich nach der Neuinstallation die Datei importieren kann aber da ja alles noch da ist kann ich es nicht. Ich hoffe, ihr versteht was ich meine? Also ich muss/ möchte das Office 2010 völlig restlos von meinem PC deinstallieren, so dass sämtliche Unterordner / Dateien restlos verschwunden sind. Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte? Im Netz nichts brauchbares gefunden. Wund eine komplett Neu Installation meines Betriebssystem , nur damit das Office verschwunden ist, mag ich auch grad nicht machen.