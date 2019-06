„Kopieren von HTML in Word 2013 funktioniert nicht mehr“

Hallo,

ich hab seit 2 Wochen ein Problem mit meinem Büro-PC, auf dem Windows 10 Pro und Office 2013 läuft. Ich bekomme automatisch erstellte Berichte im HTML-Format, die auch Bilder und Grafiken enthalten. Teile davon kopiere ich in Word, und mache meine eigenen Berichte daraus.

Das lief seit Jahren einwandfrei, aber seit 2 Wochen wird beim kopieren plötzlich nur noch der Text eingefügt. Statt der Bilder und Grafiken bekomme ich in Word nur noch leere Platzhalter zu sehen.

Dabei ist egal ob ich per Tastenkombination oder per Rechtsklick kopiere und einfüge. Am PC wurden keine Einstellungen verändert. Ich hab Office 2016 schon entfernt und neu installiert, das brauchte nichts. Testweise hab ich mal Libre Office installiert, aber auch dort im Writer ist es genauso.

Hab sogar verschiedene Browser mit ohne ohne Erweiterungen probiert, ohne Erfolg.

Kann sich irgendjemand einen Reim darauf machen?