Kann mir da bitte einer weiterhelfen.

Ganz bestimmt kann man das.

Du müsstest aber mal etwas näher definieren, was Du in diesem Fall genau unter "Hyperlink" verstehst und was Du mit "von relativ auf absolut" meinst.

Sind das interne Verknüpfungen von Zellen (auf einem Tabellenblatt, blattübergreifend, dateiübergreifend)?

Oder sind das Verweise auf Quellen im Internet?