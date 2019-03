„geänderte Datum“

Ursache dieses Problems ist die unterschiedliche Art & Weise, wie Excel auf dem Mac bzw. auf Windows (standardmäßig) mit Datumsangaben umgeht.

https://support.microsoft.com/de-de/help/214330/differences-between-the-1900-and-the-1904-date-system-in-excel

Auf einem Windows-PC beginnt die "Excel-Zeitrechnung" am 01.01.1900, dies ist also der Tag "1". Auf einem Mac beginnt die "Excel-Zeitrechnung" am 01.01.1904.

Man kann dies in den Optionen von Excel umstellen:

Datei > Optionen > Erweitert > "1904-Datumswerte verwenden".

Verwendest Du für den Datenaustausch von vornherein das CSV-Format, kannst Du dieses Problem umgehen. Ansonsten könntest Du in der Zieldatei auch alle Datumsangaben per Formel umrechnen. Weitere Details findest Du in dem verlinkten Artikel.

