Hallo,

ich habe ein Problem bei der Erstellung einer Formel.

Ich möchte einen Wert in Spalte "E" und zwar:

Wenn in Spalte "B" nichts steht und in Spalte "C" nichts steht dann in Spalte "E" nichts.

Steht aber etwas in Spalte "B" oder in Spalte "C" ein Wert, dann den Wert von Spalte "B" oder Spalte "C" in Spalte "E" einsetzen.

Es kommt nicht vor, dass in Spalte "B" und "C" gleichzeitig ein Wert eingetragen ist. Also nur in "B" oder "C" oder in beiden nichts.