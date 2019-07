„Excel und die Feiertage“

In C5 dann ein anderer Feiertag und so weiter.

Meinst Du hier evtl. B6 statt C5?

Ich hab mich schon belesen und denke, dass es mit der Funktion SVERWEIS gehen sollte. Daraus jedoch eine passende Formel zu entwickeln brachte mich an mein Kompetenzlimit.

SVERWEIS sucht immer von links nach rechts.

Links müssen also die Datumsangaben stehen, der Name des Feiertags müsste als letzte Spalte rechts stehen, also z.B. in Spalte H.

http://www.excellernen.de/excel-sverweis/

Muss die Anordnung zwingend so bleiben, dass der Feiertagsname links (also in Spalte B) steht, müsstest Du statt SVERWEIS eine Kombination von INDEX und VERGLEICH nehmen. (Das gilt in Excel als die professionellere Alternative zu SVERWEIS). Damit kann man dann auch von rechts nach links suchen.

http://www.excellernen.de/excel-index-vergleich-funktion/

Ändere also zunächst (wenn möglich) die Anordnung der Inhalte und stelle dann mal ein paar Beispielscreenshots Deiner Tabellen hier ein, dann wird sich die passende SVERWEIS-Formel schon finden lassen.

Gruß, mawe2