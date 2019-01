EXCEL: Problem mit Formel zur Entfernung von Duplikaten und kleinster Wert

Hallo,

ich habe ein Problem ich möchte aus einer Liste mit Excel bei der in der Spalte A Artikelnummern stehen, und in Spalte C die Preise dazu.

Manche Artikel haben aber mehrere Preise die Artikel tauchen dann doppelt auf.

Bei den Artikeln die nur einzeln vorkommen ist der Preis der Preis, aber bei den doppelten soll nur der kleinste Wert bei den Duplikaten ausgegeben werden.

Eigentlich habe ich dazu schon etwas im Netz gefunden siehe hier:

https://www.extendoffice.com/de/documents/excel/4009-excel-remove-duplicates-with-lowest-value.html

Aber die Formel hier:

4. Wählen Sie eine Zelle neben der Liste, aus der Sie die Duplikate entfernt haben, und geben Sie diese Formel ein =MIN(IF($A$2:$A$12=D2,$B$2:$B$12)), Drücken Sie Umschalt + Strg + Eingabe Tasten und ziehen Sie den Füllpunkt nach unten in die Zelle, die Sie benötigen. Siehe Screenshot:

Klappt nicht, wenn ich die verwende und B durch C ersetzte wo ja die Preise stehen, dann mit oder ohne Tastenkombination, wird ein Fehler in der Formel ausgegeben.

Ist die Formel falsch oder mache ich etwas falsch?