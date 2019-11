Durchschnitt ausrechnen mit Exel.

Moin,

ich habe eine Frage:

Ich möchte den Durchschnitt von bestimmten Zeiten ausrechnen.

Ich muss mal etwas weiter ausholen.

Wir erfassen bestimmte Bedienzeiten pro Stunde.

Ich rechne hier den Durchschnitt (Mittelwert) per Exeltabelle aus.

Das funktioniert.

Es wurde eine Tabelle erstellt für 31 Tage ( Monat), wo der Tagesdurchschnitt ausgerechnet wird.

Jetzt möchte ich aber auch den Gesamt-Durchschnitt aller 31 Tage haben.

Wichtig hier, dass der korrekte Durchschnitt angezeigt wird, auch wenn noch nicht alle Tage erfasst sind. So wäre in diesem Monat Daten nur bis zum 02.11.2019 erfasst, die anderen Tage kommen ja erst.

Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken.

MfG

minbari