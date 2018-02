„wenn-Funktion etwas komplizierter....“

moiens,

erstmal schande über mich, hab grad meine letzte anfrage durchgeschaut und hab gesehn daß ich nichma danke gesacht hab, sorry dafür und ganz klar allerbesten dank für euren input!!!

nu habsch wieder ein excel problem:

in der tabelle im bild möchte ich folgendes gerne automatisch erledigen lassen:

in i oder j trage ich eine zahl ein (256,30), wenn ich dann in spalte k das kürzel für die jeweilige währung der entsprechenden rechnung eintrage (NOK), hätte ich gerne daß der computerich den betrag aus i oder j nimmt, durch den wert in spalte q teilt, der neben dem von mir eingetragenen währungskürzel steht....

kamma das verstehen was ich da will?

falls ja, wie gehts?

gruß

tom