meßgeräte per auswahlliste in excel tabelle übertragen

Hallo Leute,

unter anderem ist meine Aufgabe in der Firma, Meßgeräte-Daten in ein vorhandenes Meßprotokoll einzufügen.

Wir haben verschieden Manometer bzw. diverse Messinstrumente, um nach zu verfolgen mit welchem Teil die Messung gemacht wurde, muss man eben diese mit der Seriennummer eintragen.

Da ich aber ein fauler Mensch bin und mir nicht jedes Mal die Seriennummer aufschreiben muss, habe ich für jedes Teil eine Zahl raufgeklebt.

Also zb. für das Manometer mit der Seriennummer 5453077 hab ich die Zahl 1 aufgeklebt.

Für das Manometer mit der usw...5812043 hab ich die Zahl 2 raufgeklebt.

Puh und jetzt kommt endlich das was ich wissen möchte.

Ist es in irgendeiner Form möglich, das ich zb. per Auswahlliste die Zahl 1 auswähle und Excel schreibt mir automatisch die Seriennummer in die Zeile?

Ich habs versucht mittels Schaltflächenvergabe, Dropdown, Auswahlliste, Autotext. Keine Chance.

Irgendwo hab ich einen Denkfehler..nur ...welchen?

Also ich möchte wo sehen das am Anfang die Zahl 1 steht und daneben die Seriennummer. Aber im Dokument selber soll dann NUR die Seriennummer stehen.

Irgendwelche Ideen?

netten Gruß Alekom