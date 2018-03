„LibreOffice, Writer Textdokument“

Standard- oder Grundschriftart einstellen in einem beliebigen Libre-Office-Dokument über

Menü Extras - Optionen - LibreOffice Writer - Grundschriftarten(westlich)

Libre Office Grundschriftart einstellen

Am besten gleich mal bei einem leeren Dokument die Schriftart einstellen und das Dokument speichern. Beim Öffnen eines neuen Dokuments ist Arial mit der gewählten Schriftgröße eingestellt.

Ein Tipp beim Suchen in den vorgegebenen Schriftarten (und bei ähnlichen Suchen in Listenfeldern): Den Anfangsbuchstaben der gesuchten Schriftart eingeben bewegt die Liste zum ersten Eintrag mit diesem Anfangsbuchstaben in der Liste. (Vorausgesetzt das Listenfeld wurde ordentlich programmiert)

Gruß,

Anne

Nachsatz: Das Problem ist damit nicht gänzlich gelöst - für die Überschriften wird weiterhin die Voreinstellung Liberation Serif verwendet.

Muss ich nachforschen, denn diese Schriftart muss sich auch ändern lassen. Formatvorlage?

Bin noch neu bei LO.