„WORD -2010- Normal. hat plötzlich Karos“

Seit ein paar Tagen habe ich aus mir unerfindlichen Gründen in meinem "Normal.dotm" über die ganze Seite Karos (Rechenkästchen) abgebildet, kann aber weiterhin auf diesem Hintergrund normal schreiben.

Der letzte Änderungsvermerk des Normals unter "Eigenschaften" ist >>16. Jan. 2016<<

In meiner Ablage machen etliche fertige, abgelegte WORD-Dokumente jetzt auch auch mit diesen Karos auf.

Beim Ausdruck sind sie dann allerdings nicht mehr vorhanden.



Rufe ich die Vorlagen unter "Templates" auf, so hat das Normal in verschiedenen (nicht allen) Ansichten im WORD-Symbol ein Ausrufungszeichen.

Wie bekomme diese "Überlagerung" wieder weg??

Danke im Voraus für die Hilfe

Grüße woLLi