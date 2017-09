Ungewollter Schreibschutz beim ?ffnen von Word 2010-Dateien

Ich arbeite mit Word 2010 unter Windows 10.

Beim ?ffnen von Word-Dateien durch Doppelklick aus dem Windows Explorer werden diese mit Schreibschutz ge?ffnet und k?nnen also nicht bearbeitet werden. ?ffnet man dieselbe Datei direkt in Word mit "Ctrl-O", ?ffnet sie sich v?llig normal ohne Schreibschutz.

Mit den Einstellungen im Sicherheitscenter h?ngt dieser Fehler nicht zusammen. Dort sind die Standardeinstellungen gew?hlt, neuere Dateien (ab 2007) sollten also ohne Schreibschutz ge?ffnet werden.



Ich w?re Ihnen sehr dankbar f?r Hilfe in dieser Angelegenheit!



Vielen Dank vorab und freundliche Gr??e

Anja S.