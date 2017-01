„Posteingänge unter Outlook 2016 zusammenfassen“

Hallo,

ich habe bisher unter Win 7 mit Windows Live Mail gearbeitet.

Hier war es von Vorteil, dass es einen Ordner Schnellansichten gab. In Diesem waren alle Posteingänge zusammengefasst.

Das war sehr übersichtlich und ich musste nicht zwischen den einzelnen Posteingangsfächern hin und her schalten.



Leider musste ich mir einen neuen Rechner anschaffen. Nun läuft Win live Mail unter Win 10 nicht mehr, bzw. das Programm stürzt bei den geringsten Einstellungsversuchen oder ähnlichen Aktion immer ab.



Daher habe ich mir Office 2016 zugelegt, da mir gesagt wurde das Outlook 2016 ebenfalls einen Ordner hat, der alle Posteingänge vereinigen kann.

Leider bekomme ich das nicht hin.

Ich kann zwar die Eingänge unter Favoriten anzeigen lassen, habe aber immer noch nicht alle Posteingänge auf einen Blick.

Ich habe auch unter Einstellungen der E-Mail-Konten einen gemeinsamen Speicherort gewählt, habe dann auch alle Posteingänge auf einen Blick, die eigentlichen Posteingänge der einzelnen Konten bleiben aber leer.

Laut Google war es in Outlook 2013, unter Einstellungen Allgemein. nur ein Häkchen unter Ordner zusammenfassen. Diese Einstellung habe ich unter Outlook 2016 aber nicht gefunden.

Könnt Ihr mir helfen?





