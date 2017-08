Hallo!

Sobald Du die Konten eingerichtet hast kannst Du die neuen PST-Dateien durch die alten PST-Dateien ersetzen. Du hast dann aber nur die Emails. Alles Andere (Spamfilter, Senden-Empfangen-Gruppen, Regeln etc.) ist nicht dabei. Du sollest das Konto aber so einrichten wie es auf dem alten System war, also inklusive Ordnerstruktur. Denn meiner Erfahrung nach werden Ordnerstrukturen nicht automatisch übernommen.

Ich richte aber immer alles manuell neu ein, ohne die Emails. Ich sichere meine Emails ohnehin regelmäßig auf Festplatte, wichtige Emails sogar als PDF-A/1-Datei (inklusive Anhänge), wofür ich kostenpflichtige Spezialtools verwende.

Gruß, René