„Outlook startet nicht mehr“

Hallo Nickles Freunde,

seitdem letzte Woche mein Windows abgestürzt ist, startet Outlook nicht mehr. Zuvor hatte ich einen USB Hub, der vorher nie Probleme gemacht hatte, angeschlossen. Kurz nachdem das Teil angestöpselt war, verabschiedete sich dann Windows 10 mit einem BSOD.

Soweit - so schlecht - dachte ich mir, schloss ein externes LW an und spielte ein kürzlich gemachtes Image wieder ein. Danach funzte auch Win10 wieder brav und es schien alles OK zu sein (den Hub hab ich dann mal lieber außen vor gelassen), bis ich am nächsten Tag Outlook starten wollte und stattdessen die folgende Mitteilung bekam:

C:\Users\z\AppData.....\...@t-online.de.ost wurde nicht gefunden.

Ich habe versucht die Datei von meinem Administrator Konto rüber zu kopieren, kriegte dafür nur die lapidare Meldung, dass diese Datei zu einem anderen Konto gehört oder so ähnlich.

Was ich nun partout nicht kapiere, ist dass mit dem Image sonst alles wiederhergestellt wurde, bis auf diese eine dämliche Datei und dass daran das ganze Wohl und Wehe von Outlook abhängen soll. Natürlich hab ich auch meine Backups durchforstet und diese ".ost" Datei nicht aufgefunden. Die Dateien meiner anderen beiden Outlook Konten waren noch vorhanden.

Auch eine komplette Neuinstallation, nach vorheriger Deinstallation vom gesamten Office Paket, es handelt sich um Office 2016) hat nix gebracht.

Hat einer von Euch sowas schon mal erlebt bzw.kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?

Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Mühe.

Tschüß sagt

Aldigator