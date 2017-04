Outlook 2016: Kalender in der Aufgabenleiste ändern

Hallo zusammen,

hab da ein kleines Problem mit Outlook 2016. In der normalen Startansicht hat man links die einzelnen Mailkonten, in der Mitte die Mails und rechts die Aufgabenleiste. in der Aufgebanleiste kann man den Kalender anzeigen lassen. Leider aber nur den Standardkalender. Ich würde aber gerne auch einen weiteren Kalender dort angezeigt bekommen. Im Netz hab ich leider keine Lösung gefunden, nur ein kostenplichtiges AddOn. Kennt jemand von Euch einen Weg wie das gehen könte? Evtl. mit einem kostenlosen AddOn?

Gruß

Ralf