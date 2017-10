„Outloock 2003 sendet keine Emails“

Hallo,



bei meinem neuen HP Rechner (WIN10-64 pro) gelingt es mir nicht das Outlook 2003, welches auf dem alten Rechner bis zu heutigen Tag problemlos lief, zum Laufen zu bringen. Ich habe die alten Einstellungen ?bernommen. Der Empfang von Email funktioniert, das Senden hingegen geht nicht. Die Einstellungen waren:



Ihr Name: Mustermann Posteingangserver popmail.t-online.de

E-Mailadresse: Mustermann@t-online.de Postausgangserver smtp.t-online.de

Benutzername mustermann

Kennwort: xxxxxxxx

Kennwort speichern ja

Erweitert:

POP3: 995

SSL verschl?sselt

SMTP. 587

SSL verschl?sselt



Mit dieser Einstellung l?uft der alte Rechner. Der neue Rechner bringt beim Senden, mit diesen Eintellungen, folgende Anzeige (in schnellem Durchlauf, gefilmt) :



---------------------------------------------------------------------------------------------------

Outlook Nachrichten?bermittlung



2 von 2 Aufgaben wurden erfolgreich erledigt



popmail.t-online - Nachrichten werden gesendet erledigt

popmail.t-online ? Nachrichten werden empfangen erledigt



popmail.t-online - Nachrichten werden gesendet



gesendet wurde aber nichts. Im Ausgangordner steht nach wie vor die angeblich gesendete Nachricht.



Im neuen Rechner habe ich die Einstellungen, nach Recherche bei Telekom, etwas ver?ndert nachdem die obigen Einstellungen nicht funktioniert hatten Der jetzige Versuch so sieht so aus:



Ihr Name: Mustermann Posteingangserver: securepop.t-online.de

E-Mailadresse: Mustermann@t-online.de Postausgangserver: securesmtp.t-online.de

Benutzername mustermann

Kennwort: xxxxxxxx

Kennwort speichern ja

Erweitert:

POP3: 995

SSL verschl?sselt

SMTP. 465

SSL verschl?sselt



Bei einem Sendeversuch wird (in schnellem Durchlauf, gefilmt) wird dasselbe angezeigt wie oben, also in Zeile 3 und 4 auch ?popmail.t-online.de?.





Im Internet fand ich einen Beitrag unter dem Titel:

?You cannot connect to the POP sever if you do not select the Remember Password.?

Das scheint in die Richtung zu gehen. Auf dieser Seite gibt es den Hinweis auf einen Hotfixdownload, den ich aber nicht gefunden habe.



Da ich mit meinem Latein am Ende bin, hoffe ich auf Hilfe.



Gru? Siggi