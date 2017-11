„Office 2016 Programme beim ersten Start doppelt so langsam wie auf Vergleichs-PC“

Hallo zusammen



Es tönt wieder bescheuert, aber es nervt einfach. Neuer PC und die Programme öffnen nicht sofort. Naja, nicht alle, nur die Office Programme beim ersten Mal Starten. Habe Office 2016 Professional Plus. Auf einem sehr aktuellen Rechner frisch installiert. Jedes Mal nach einem Neustart des Systems dauert es gute 2 Sekunden, bis das erste Office Programm gestartet ist. Bevor das "Word" oder "Excel"-Startbild erscheint (also in der Mitte der Programmstart-Hinweis) auftaucht, passiert erst mal 1 Sekunde nichts. Bei einem zweiten Start passt die Geschwindigkeit.

Warum sage ich das oder frage nach der Ursache: Ich habe auf meinem Zweitrechner, den ich schon 1 Jahr in Betrieb habe, seit Anfang dasselbe Office 2016 installiert und auch die Updates gemacht (so wie auf dem Vergleichsrechner). Auf meinem Rechner dauert es nur gut 1 Sekunde... er wartet auch nicht 1 Sekunde am Anfang. Es ist mir einfach unverständlich, irgend ein Fehler muss vorliegen. Ich hätte eher gedacht, bei meinem Rechner, der schon lange in Betrieb ist, würde es langsamer sein, aber nein, bei einem neu eingerichteten.

Kann man irgendwie verfolgen, was während des Starts genau passiert, so dass man dem Problem ev. näher kommt?

Gruss und Dank

Thomas

PS: Wie gesagt, der Rechner ist frisch installiert, noch ohne Daten. Nur paar Programme, alles geupdatet und Treiber installiert. Office hat auch keine Add-ons installiert.