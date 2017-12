„Office 2013 Word Dokument“

Hallo Wäbbel,

Worddokumente lassen sich auch mit dem vom Threadstarter erwähnten Tool öffnen (öffnen mit...), die Darstellung ist allerdings etwas zäh.

Im Netz fand ich, dass es da mal einen Bug gab unter Office 2013 und Windows 10. Wenn Office-Dateien im Vorgänger-Betriebssystem erstellt wurden, ließen diese sich unter Windows 10 nicht öffnen. Eigentlich sollte der sich durch Updates für Office und Windows erledigt haben, eigentlich.

Fangen wir doch mal mit der einfachsten Möglichkeit an. Da ich nicht weiß welche Windows 10-Version du gerade hast und wie sich dort die Systemsteuerung öffnen lässt, gehe bitte folgenden Weg:



Gebe unten in die Suchleiste Systemsteuerung ein, die sollte dann aufgeführt werden. Bist du in der Systemsteuerung, klicke dort auf Programme und Features, mache in der Auflistung einen Rechtsklick auf Office 2013 und wähle Ändern. Im folgenden Fenster klickst du auf Reparieren.

Vielleicht bringt das ja schon etwas.

knoeppken