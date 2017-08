Entmietung von "Sozial" Bewohnern . . .

Entmietung und Abriss von "Sozial"-Wohn-Haeusern, Bewohnern wird eine ENTMIETUNG ueber einen Verwalter mitgeteilt.



Seit 2013 gab es im Rat* der Stadt* X vorl?ufige Gespraech darueber, Investoren zu suchen die in die Stadt* X investieren. Innerhalb des Stadtgebietes gab es keine geeigneten Bauplaetze mehr, also welche suchen !





2014, 2015, 2016 gab es Abrisse der dortigen 4 Doppel Haeuser, die teil's nicht mehr der zeitlichen Ausstattung entsprachen. {Stadt* hat nicht mehr investiert}

➡ (60 Wohnungen + 30 Schlicht-Zimmer fuer Obdachlose)

➡ bezahlbare Sozial-Wohnungen wurden keine neuen geplant oder gebaut.





2017 kam ein Schreiben von der Verwaltung an die Mieter, mit dem Zusatz, die Stadt* X, die Eigentuemerin habe das 5. Haus bereits auch verkauft. Bis dahin keine Aussprache, das Investoren eine grosse Senioren- & Betreutes-Wohnen Anlage hier bauen wollen.





➡➡➡ Das Ding ist ja: erst 2016 wurden 10 Wohnungen mit Zentral Heizung, Dachboeden Waermedaemmung, Fussboeden, Waenden und Boedern fuer FLUECHTLINGE mit ca. 78.ooo Euro erneuert ! { lt.Zeitung }



Nun wurden die Fluechtlinge wieder in andere Wohnungen getan.

Die alten, schon ueber 80 jaehrigen Mieter werden aufgefordert, die Wohnungen nach ?ber 50 Jahren des hier wohnen's zu verlassen.





Eine Politik, die nur die REICHEN + INVESTOREN unterstuetzt, sich von dem Buerger

abwendet. Nur zahlen kann er, fuer jeden Scheiss . . .



* die genauen Daten {Stadt & Investoren} werden vorerst nicht oeffentlich genannt [ Michael Nickles auf Nachfrage natuerlich ja ].Nicklest eine Stadt im Sueden Niedersachsens.