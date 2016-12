„Nickles.de mit verschlüsselter HTTPS-Übertragung“

Wie schon geschrieben - es kann sein, dass das ein oder andere Werbeskript unverschlüsselt ausgeliefert wird - da haben wir nicht wirklich Einfluss drauf. Was von Nickles kommt, sollte aber eigentlich alles verschlüsselt sein. Um in deinem Fall was genaueres sagen zu können müsste ich wissen, was da unverschlüsselt übertragen wurde.