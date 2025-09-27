WLAN verstärken

Hallo zusammen, das WLAN Signal meines Fritz Repeater 1200 AX ist auf der Terrasse schon sehr schwach. Der 1200 AX Repeater (im Haus) ist mit der FritzBox per LAN Kabel verbunden. Das WLAN Signal vom Repeater benutze ich im ganzen Haus. Ich möchte nun das schwache Signal im freien verstärken. Ist es möglich, mit einem zusätzlichen Repeater, der auf der Terrasse eingesteckt ist, das WLAN-Signal vom 1200AX "aufzufangen" und zu verstärken? Ich möchte aber auf keinen Fall einen zusätzlichen WLAN-Schlüssel benutzen müssen. Danke für eure Hilfe!