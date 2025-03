Hallöchen allerseits, folgendes Problem:

seit voriges Jahr hatte ich einen 500Mbit/s -Vertrag bei Pyur.



Hardware: Fritzbox 6660



WLAN-Geschwindigket am Tablet= 160 Mbit/s

WLAN-Geschwindigkeit am Handy= 200 Mbit/s



aktuell seit heute einen 1000 Mbit/s -Vertrag mit Pyur



WLAN-Geschwindigket: bei beiden Geräten unveränderte Werte



Entfernung von der Fritzbox: ca. 3 m



Ich hatte wenigstens mit doppelten Werte gerechnet.



Gemessen wurde mit der Fritzbox-Geschwindigkeits-App.



(am PC werden ca. 930 Mbit/s im Download erreicht per LAN-Anschluß)



Warum passiert das nicht ? Liegt das an den beiden Empfangsgeräten?



Die Deaktivierung des 2,4 GHz-Netzes brachte keine Besserung.



Weiß jemand Rat, ob ich noch was machen könnte?

Vielen Dank.